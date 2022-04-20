Мария Шарапова рассказала о своей беременности

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Бывшая теннисистка
Мария Шарапова сообщила фанатам о своей беременности. Пост с фотографией она
опубликовала в соцсетях.
Во вторник
19 апреля спортсменке исполнилось 35 лет. Она выложила в Сети снимок, на
котором стоит боком на пляже и держится за живот.
«Бесценное
начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей
специализацией», — написала Шарапова под фото.
Ранее телеведущая и заслуженный
мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева ответила
на вопросы журналистов о возможном пополнении в их с юмористом Павлом Волей
семье. Знаменитость призналась, что действительно вместе с мужем думает о
третьем ребенке.
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