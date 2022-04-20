Мария Шарапова рассказала о своей беременности

Ранее телеведущая и заслуженный

мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева ответила

на вопросы журналистов о возможном пополнении в их с юмористом Павлом Волей

семье. Знаменитость призналась, что действительно вместе с мужем думает о

третьем ребенке.