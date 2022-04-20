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    Мария Шарапова рассказала о своей беременности

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мария Шарапова рассказала о своей беременности

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    Flickr.com

    Бывшая теннисистка
    Мария Шарапова сообщила фанатам о своей беременности. Пост с фотографией она
    опубликовала в соцсетях.

    Во вторник
    19 апреля спортсменке исполнилось 35 лет. Она выложила в Сети снимок, на
    котором стоит боком на пляже и держится за живот.

    «Бесценное
    начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей
    специализацией», — написала Шарапова под фото.

    Ранее телеведущая и заслуженный
    мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева ответила
    на вопросы журналистов о возможном пополнении в их с юмористом Павлом Волей
    семье. Знаменитость призналась, что действительно вместе с мужем думает о
    третьем ребенке.

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