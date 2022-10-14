Мария Шарапова посетила светский ужин Владислава Доронина и Кристины Романовой в Лондоне

Кристина Романова и Владислав Доронин на днях устроили ужин для узкого круга друзей в модном лондонском клубе Mark’s Club в Мейфэре. Приурочен он был к запуску черной икры и шампанского под брендом Aman. Так называется принадлежащая Доронину сеть отелей, Романова в свою очередь руководит бьюти-маркой Aman Essentials. Среди гостей была и Мария Шарапова, которая уже успела вернуться к светской жизни после рождения первенца (мамой теннисистка стала в июле этого года). На ужин также заглянули Сабрина и Идрис Эльба и Гарри Нуриев.

Мария Шарапова и Кристина Романова Кристина Романова Сабрина и Идрис Эльба Владислав Доронин с гостем

Гарри Нуриев (справа) и Эли Мизрахи



Это был далеко не первый выход Марии в свет: этой осенью она уже успела выступить в качестве спикера на мероприятии в рамках Недели моды в Нью-Йорке, сходить на презентацию TAG Heuer в Париже, показ Alexander McQueen и арт-ярмарку Frieze Art Fair в Лондоне.

Мария Шарапова в сентябре в Нью-Йорке Мария Шарапова в октябре в Париже

Успевает молодая мама при этом, похоже, все, так как времени на семью ей тоже хватает. Вчера жених Марии Александр Гилкс опубликовал ее новое фото с сыном Теодором, сделанное во время отдыха в Италии на озере Комо.

Мария Шарапова с сыном Теодором