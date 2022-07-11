Мария Шарапова намекнула, что родила первенца

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Мария Шарапова
Мария Шарапова в соцсетях намекнула, что родила первого ребенка от британского миллионера Александра Гилкса. Бывшая теннисистка обновила статус в инстаграме*, где написала “мама”.
35-летняя Мария Шарапова сообщила о своей первой беременности в апреле этого года, опубликовав фото с животом. Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией, — написала она под фотографией.
О беременности Мария рассказала в свой день рождения: 19 апреля Шараповой исполнилось 35 лет.
Мария Шарапова и Александр Гилкс
Мария Шарапова и соучредитель венчурного фонда Squared Circles и интернет-аукциона Paddle8 Александр Гилкс вместе с 2018 года, в 2020 году они рассказали о помолвке. О свадьбе пара так и не сообщила.
В 2020 году Мария Шарапова также рассказала о завершении спортивной карьеры.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Фото
GettyImages.ru