Мария Погребняк считает, что на концертах в Турции Галкина закидают «дынями и арбузами»

В данный момент Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой находится в прибалтийской стране, откуда рекламирует свои гастроли в Турции. Однако Мария Погребняк напоминает шоумену, что российские туристы, отдыхающие на юге, вряд ли захотят его слушать после резких высказываний относительно спецоперации России на Украине, а также критики властей. Блогер отметила, что в комика могут полететь уже не яблоки, как было на концерте в Израиле, а нечто большее.