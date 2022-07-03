Мария Погребняк считает, что на концертах в Турции Галкина закидают «дынями и арбузами»

Юморист Максим Галкин анонсировал концерты, которые проведет в Турции. При этом блогер Мария Погребняк предупреждает, что немногие зрители захотят прийти на его выступление.
В данный момент Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой находится в прибалтийской стране, откуда рекламирует свои гастроли в Турции. Однако Мария Погребняк напоминает шоумену, что российские туристы, отдыхающие на юге, вряд ли захотят его слушать после резких высказываний относительно спецоперации России на Украине, а также критики властей. Блогер отметила, что в комика могут полететь уже не яблоки, как было на концерте в Израиле, а нечто большее.
«В Галкина могут полететь уже не яблоки, а арбузы с дынями. Вангую, что без скандальчика концерт не пройдет», — написала Погребняк в своем Telegram-канале.
Ранее российские следователи проверили высказывания юмориста и телеведущего Максима Галкина на наличие в них недостоверной информации о действиях российской армии и нашли признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).