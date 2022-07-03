Мария Погребняк осадила оскорбившего россиян Макса Барских после слов о беременной Тодоренко

Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария раскритиковал Макса Барских за его резкие слова в адрес беременной Регины Тодоренко.
Марии писали многие ее поклонники и подписчики в соцсетях, считает, что Макс барских закончит гастроли по России и обязательно вернется на Родину. Однако Погребняк считает иначе. По ее словам, украинский певец способен только раздавать замечания, кто плохой, а кто хороший, и ради заработка в РФ готов и вовсе изменить свою позицию.
«Такой мелочный, скользкий червячок, даже беременную Регину Тодоренко цепляет, уж помолчал бы. Такие как Максик продадут не только родину за три копейки, у нас тоже не мало подобных подлецов, так что зря, девочки, вы выгораживали и защищали его, не стоит он этого!» — заявила Мария.
Ранее Макс Барских раскритиковал Тодоренко за то, что та не стала критиковать Россию после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Телеведущая осталась в РФ, а не сбежала в другую страну, как многие представители отечественного шоу-бизнеса.