Мария Погребняк осадила оскорбившего россиян Макса Барских после слов о беременной Тодоренко

«Такой мелочный, скользкий червячок, даже беременную Регину Тодоренко цепляет, уж помолчал бы. Такие как Максик продадут не только родину за три копейки, у нас тоже не мало подобных подлецов, так что зря, девочки, вы выгораживали и защищали его, не стоит он этого!» — заявила Мария.