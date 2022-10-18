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Мария Овсянникова заявила, что озвучивала фильмы для взрослых

Мария Овсянникова заявила, что озвучивала фильмы для взрослых
ТАСС | Белинский Юрий

Актриса Мария Овсянникова призналась, что озвучивала фильмы для взрослых. Однако позже она отказалась от участия в подобных проектах.

Овсянникова подчеркнула, что данная работа приносила ей приличные деньги. Но личные границы оказались важнее любых гонораров.

«Я была очень трепетной девушкой с высокими моральными устоями, и хотя за это прилично платили, решила не продолжать», — цитирует артистку WomanHit.

Примечательно, что она озвучивала таких актрис, как Моника Беллуччи, Кэмерон Диас, Дженнифер Энистон, Пенелопа Крус, Милла Йовович, Риз Уизерспун и многих других.

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RusNewsToday24
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