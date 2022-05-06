Мария Машкова в интервью Юрию Дудю* рассказала о ссоре с отцом: “Я верю, что мой папа — порядочный заколдованный человек”

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Мария Машкова

Актриса Мария Машкова стала героиней нового выпуска шоу Юрия Дудя* и рассказала о своей политической позиции, ссоре с отцом, актером, режиссером и худруком Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым, и семьей на фоне военной спецоперации РФ на Украине и возможности возвращения в Россию.

Некоторое время назад отец Марии попросил дочь вместе с детьми вернуться домой из Лос-Анджелеса, где она живет уже несколько лет, чтобы “быть хорошей россиянкой”. Однако актриса не поддержала позицию своего отца. Я не согласна с папой. То, что он сейчас поддерживает, это подлость. Актриса отметила, что им так и не удалось найти общий язык по этому вопросу, хотя до открытого конфликта дело не дошло. Когда он мне позвонил, я спустилась с аттракциона. Если бы не аттракцион, я, наверное, не пережила бы такой разговор с отцом. А так я как будто подготовилась, выдохнула. Он мне сказал срочно возвращаться в Россию, брать детей. На самом деле это был крутой разговор. Он очень старался услышать меня, я старалась услышать его. Он задавал мне вопросы, а я задавала ему и пыталась понять, что он думает.

Мы друг друга не поняли. Но последнее, что я от него услышала: “Маша, я тебя люблю”, — призналась она.



Мария и Владимир Машковы

С другими членами семьи конфликт, однако, обострился. Больше всего Марию расстроила реакция ее любимой бабушки. Она меня знает, знает, как я живу. Но при всем при этом в какой-то момент она мне стала отвечать на английском. Попробовала сказать: Yes, I am, видимо, чтобы намекнуть, что я агент, — рассказала Мария. Дядя актрисы и вовсе назвал ее предательницей.

О своем отношении к военной спецоперации на Украине и разногласиях с отцом актриса ранее рассказала в интервью CNN. Еще до его выхода Мария обсудила возможную реакцию с психотерапевтом и заранее подготовилась к критике. В США, в России и на Украине люди отреагировали на ее высказывания по-разному: в Америке люди сразу “положили эту историю на свою” — противостояние республиканцев и демократов, в ходе которого у членов одной семьи возникают конфликты из-за разных позиций. Сама Мария сочла такое сравнение “неэтичным”.

Жители Украины поблагодарили актрису за ее позицию, а вот в России многие назвали актрису “предательницей”. Русские в основном отреагировали очень плохо. В том числе и некоторые из моих друзей. Однако, несмотря на реакцию поклонников, друзей и членов семьи, Мария не жалеет о том, что озвучила свою позицию. Я верю людям, которые там находятся, а не нашему правительству и не нашему телевидению, и даже не американскому телевидению. Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий. Впрочем, некоторые комментарии сильно задели и расстроили Машкову: она заявила, что многие настолько подвержены пропаганде, что не готовы верить даже своим близким с Украины. Они пишут: “Я — настоящий патриот. Мы поверили нашему президенту, а не нашим родственникам на Украине”. И таких историй действительно много. Супруг Марии, актер и пианист Александр Слободяник, поддерживает ее взгляды. Актриса даже призналась, что долгое время чувствовала себя “зажатой между двух пропаганд”. Ее отец всегда активно поддерживал правительство России, в то время как супруг придерживался другого мнения. Именно по его настоянию дочери Марии пошли в школу в США, хотя актриса думала над тем, чтобы отправить их в российскую школу.

Мария добавила, что, несмотря на то, что она хотела жить в России, она допускает, что может никогда больше не вернуться — даже для съемок, на которые актрису по-прежнему приглашают вне зависимости от ее высказываний.

*Признан в РФ иноагентом