Мария Машкова об отце: “Мне ужасно больно, что он одержим идеей империи и возвращения в СССР”

Мария Машкова

Актриса Мария Машкова опубликовала в инстаграме* пост, в котором рассказала, будет ли работать по профессии в США и как видит развитие дальнейших отношений с отцом:

Дорогие россияне! Я тут вдруг под предыдущим постом стала разговаривать с вами. Мне показалось, что, если я смогу переубедить хотя бы одну мою бывшую поклонницу, мир вдруг изменится. Иллюзии отбросила. Попытки оставила. Вот решила написать заключительное.

1. Обвинения в том, что я так громко кричу из-за того, что боюсь отъема имущества и депортации из Америки. Не хочется предавать люксовую иллюзию инстаграма, но недвижимости ни в России, ни в Америке у меня нет. Есть движимое — Наденька. Ее вы можете увидеть в интервью Дудю. Еще у меня есть классные очки из прошлой жизни (на фото), но, самое главное, крутые друзья. Обнимает меня рука одного из них — украинского. Если бы я молчала и продолжала сниматься в России, материально чувствовала бы себя намного лучше. Под видео сирен и взрывов друзей и коллег из Украины не смогла…

2. Кому ты нужна в этой Америке? Этот вопрос я и сама задавала своему мужу все последние годы жизни на две страны. Он мне на это ответил: “Мы нигде никому не нужны. Везде надо много работать и быть нужным самому себе”.

Буду ли я работать по профессии в Америке или нет, радости от вас, похоже, не получу. В первом случае это будет: “Ну понятно, почему она там работает (в России из-за отца, в Америке из-за позиции)”. Во втором случае — злорадство: “Мы же говорили”. Дискуссии тут не выйдет. А жаль. Вот бы научиться радоваться друг за друга. Поддерживать. Но это уже после того, как научимся не нападать на чужие земли.

3. В предыдущем посте отца в жопу не посылала. Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые с таким остервенением посылают своих детей защищать свою страну почему-то на чужой земле. Меня сильно зацепил клип “ДДТ”. И да, мне ужасно больно, что отец одержим, как сейчас многие отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча. Ну а пока… помолчу сама. До лучших времен. Всем сил и любви,

— написала актриса.



Мария и Владимир Машковы

Мария Машкова — единственная дочь актера и режиссера Владимира Машкова. Она давно с семьей переехала в США. С отцом актриса, которая открыто выступает против военной спецоперации России на Украине, разорвала отношения из-за разных взглядов на политическую ситуацию в стране. Недавно Владимир Машков призывал дочь вернуться на родину.

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