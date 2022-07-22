Мария Кожевникова призвала оставить без помощи государства артистов России из черного списка

Общественный деятель Мария Кожевникова рассказала о внедрении черного списка артистов, которых следует оставить без государственной поддержки.
Как рассказали авторы портала BLITZ+, Кожевникова поддерживает внедрение черного списка артистов, однако запрещать им выступать в России не следует. Кожевникова также прояснила свою позицию относительно цензуры.
«Не считаю, что должна быть цензура. Есть законодательство, которое призвано защищать, особенно детей. Пожалуйста, снимайте что хотите и считаете нужным, но ищите деньги, находите спонсоров. Есть деятели культуры, которые снимают интересно исторические события, но им очень сложно получить деньги из бюджета», — рассказала Кожевникова.
Она привела в пример картины режиссера Игоря Угольникова, который известен тем, что снимает патриотическое кино на очень высоком уровне.