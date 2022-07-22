Мария Кожевникова призвала оставить без помощи государства артистов России из черного списка

«Не считаю, что должна быть цензура. Есть законодательство, которое призвано защищать, особенно детей. Пожалуйста, снимайте что хотите и считаете нужным, но ищите деньги, находите спонсоров. Есть деятели культуры, которые снимают интересно исторические события, но им очень сложно получить деньги из бюджета», — рассказала Кожевникова.