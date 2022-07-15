Мария Кожевникова о решении ВОЗ принять третий пол: “Исход один — гибель цивилизации”

Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова поделилась в инстаграм-сторис* своим мнением о решении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть руководство по учету гендерной проблематики и фактически принять третий пол.

Я в ужасе! Раньше я считала, что с международными организациями не надо рвать все нити несмотря на многие аргументы (особенно видя то, как они манипулировали ковидом, прививками и так далее), но сейчас, когда они решили поспорить с природой, это выглядит как сумасшествие. Это абсурдная война, у которой только один исход — гибель цивилизации, или все-таки план золотого миллиарда осуществляют прямо сейчас. Другого объяснения нет,

— написала актриса.

На сайте ВОЗ появилось заявление о том, что теперь понятие гендера будет основываться на небинарной концепции, согласно которой “гендерная идентичность существует в континууме”, а “пол не ограничивается мужским или женским”. Члены организации отметили, что новый документ составлен с учетом свежих исследовательских данных. Эксперты решили, что предыдущее руководство по учету гендерной проблематики, которое вышло в 2011 году, устарело.

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