Мариупольцы рассказали о восстановлении электроснабжения в городе

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Электроснабжение и подача воды в дома Мариуполя были нарушены еще в марте. Сейчас у местных жителей снова появился свет, пишет РИА Новости.
О восстановлении электроснабжения рассказала одна из местных жительниц. Оно появилось накануне. Воды в домах еще нет. Ее подача должна возобновиться в ближайшее время.
«Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем… Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом», — отметила женщина.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью, по словам президента Владимира Путина, является защита мирного населения от преступлений со стороны Киева.
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