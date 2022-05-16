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    Мариупольцы рассказали о восстановлении электроснабжения в городе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мариупольцы рассказали о восстановлении электроснабжения в городе

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    Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Электроснабжение и подача воды в дома Мариуполя были нарушены еще в марте. Сейчас у местных жителей снова появился свет, пишет РИА Новости.

    О восстановлении электроснабжения рассказала одна из местных жительниц. Оно появилось накануне. Воды в домах еще нет. Ее подача должна возобновиться в ближайшее время.

    «Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем… Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом», — отметила женщина.

    Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью, по словам президента Владимира Путина, является защита мирного населения от преступлений со стороны Киева.

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