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Жители Мариуполя были вынуждены есть голубей под обстрелами украинских националистов, чтобы выжить.
Одна из местных жительниц рассказала, что националисты из полка «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) забрали у людей всю пищу, поэтому им пришлось пить воду из бассейна. Ее слова цитирует телеканал «Звезда».
«Мы жили без воды, азовцы у нас забрали все. Нас оставили без еды, сидели в подвале, где было 300 человек и 40 детей, мы ели голубей и пили воду из бассейна», — призналась женщина.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, националисты из полка «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.
Киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Об этом 21 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет «Вечерняя Москва».