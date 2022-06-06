«Мариуполь своими глазами»: «Народные новости» презентуют премьеру фильма рок-группы «Зверобой»

Известная российская рок-группа «Зверобой» сняла документальный фильм по итогам поездки в Донбасс. Музыканты посетили Мариуполь, где увидели жизнь города, который находился под постоянными обстрелами со стороны Украины. «Народные Новости» презентуют премьеру документального фильма — картину можно посмотреть на официальном YouTube канале группы.
Во время поездки на Донбасс музыканты постоянно записывали различные видеоматериалы, которых накопилось огромное количество. Артисты решили смонтировать из записей настоящий документальный фильм, который расскажет зрителям о жизни разрушенного ВСУ Мариуполя. Картина получила название «Мариуполь своими глазами».
«В фильм вошла лишь малая часть того, что удалось вместить в поездку. Но это эта та часть, которая сильнее всего запечатлелась в наших сердцах», — рассказали артисты.
Фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале группы «Зверобой», а также в Telegram-канале и на странице во «ВКонтакте». Премьера картины состоялась в понедельник, 6 июня, в 19:30.
Группа «Зверобой» всегда выступала в поддержку жителей Донбасса. Артисты часто давали концерты в городах Донбасса, чтобы дарить людям отличное настроение даже в непростые времена.
После начала специальной операции музыканты группы открыто осудили тех звезд российского шоу-бизнеса, кто выступил против защиты республик Донбасса. По словам членов музыкального коллектива, те знаменитости, кто сейчас выступает против действий российской армии, никогда не осуждали действия Вооруженных сил США, которые совершали бесчинства в разных странах мира.