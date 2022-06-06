«Мариуполь своими глазами»: «Народные новости» презентуют премьеру фильма рок-группы «Зверобой»

После начала специальной операции музыканты группы открыто осудили тех звезд российского шоу-бизнеса, кто выступил против защиты республик Донбасса. По словам членов музыкального коллектива, те знаменитости, кто сейчас выступает против действий российской армии, никогда не осуждали действия Вооруженных сил США, которые совершали бесчинства в разных странах мира.