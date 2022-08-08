Марина Зудина объяснила причины многолетней обиды на Олега Табакова

В эфире программы «Ты не поверишь!» Зудина рассказала, что была номинанткой на одну из кинопремий, которую вручал сам Олег Табаков. Когда дело дошло до награждения, мэтр представил победительницу не как актрису, а как собственную жену. Это очень сильно обидело Марину, которая предпочла не получать награду.