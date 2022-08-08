Марина Зудина объяснила причины многолетней обиды на Олега Табакова

Актриса Марина Зудина много лет назад затаила сильную обиду на своего супруга Олега Табакова, однако раскрыла причины конфликта лишь сейчас — спустя четыре года после смерти именитого режиссера, передает CTNews.
В эфире программы «Ты не поверишь!» Зудина рассказала, что была номинанткой на одну из кинопремий, которую вручал сам Олег Табаков. Когда дело дошло до награждения, мэтр представил победительницу не как актрису, а как собственную жену. Это очень сильно обидело Марину, которая предпочла не получать награду.
Марина Зудина и Олег Табаков познакомились в 1985 году, когда актриса была еще студенткой, а режиссер женат на Людмиле Крыловой. Спустя десять лет пара узаконила свои отношения. В браке родился сын Павел Табаков.
Недавно выяснилось, что Марина Зудина не оплатила долги, доставшиеся ей после смерти супруга. Так, на актрисе до сих пор «висят» неоплаченные земельные налоги Олега Табакова за 2014-2014 годы.