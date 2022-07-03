Марина Овсянникова, устроившая акцию в эфире Первого канала, уволилась из немецкой газеты Die Welt

Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова после нескольких месяцев работы на Die Welt сообщила о своем уходе из немецкого издания. Причина, по ее словам, простая — подошел к концу оговоренный в контракте срок. Почему он не был продлен, журналистка не уточнила

Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше,

— написала она в инстаграме*.

Напомним, что Марина Овсянникова прославилась на весь мир после того как ворвалась в прямой эфир программы “Время” с плакатом, призывающим остановить специальную военную операцию на Украине и не верить пропаганде государственных СМИ. Следственный комитет организовал в отношении журналистки доследственную проверку. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

После инцидента Марина Овсянникова устроилась на должность пишущего редактора в Die Welt. В ее обязанности входило освещать события в России и на Украине. Недовольные ее назначением активисты требовали уволить журналистку и устраивали акции протеста возле здания медиагруппы в Берлине. Однако глава международного отдела газеты Клаус Гайгер заявил митингующим, что не станет выполнять их требование.

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