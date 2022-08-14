Марина Овсянникова продает собаку из-за домашнего ареста. Вырученные средства она планирует потратить на оплату штрафов

Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которую суд отправил под домашний арест по делу о дискредитации Вооруженных сил России, ищет нового хозяина для золотистого ретривера Тэффи. Об этом представитель журналистки написал в ее инстаграме*.

Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. <…> Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову ее Тэффи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных Дог-шоу. Тэффи и еще пять щенков родились в нашем доме в июне прошлого года. Один ее брат уехал жить в Великобританию, ее сестра в Германию, еще трое братьев остались жить в Москве. Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность оплатить часть штрафов по административным статьям. Мама щенка, наша собака Берри, по-прежнему живет со мной в доме.

На странице журналистки также анонсирован сбор денег на ее нужды.

Напомним, что Марина Овсянникова обрела известность после того, как ворвалась в прямой эфир программы “Время” с плакатом, призывающим остановить специальную военную операцию на Украине и не верить пропаганде государственных СМИ. После инцидента журналистка устроилась на должность пишущего редактора в Die Welt, но контракт с ней не был продлен. Последний суд по ее делу постановил поместить ее под домашний арест до 9 октября.

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