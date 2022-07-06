Марина Овсянникова оправдалась за увольнение из немецкого Die Welt

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова уволилась из немецкого издания Die Welt, проработав в нем всего три месяца. Чем обусловлены данные перемены, она рассказала в одном из интервью.
В настоящее время Овсянникова находится в Москве. По словам бывшего редактора, ей было сложно работать в немецком издании из-за незнания языка. Женщина рассказала, что после разговора с начальством она приняла решение не продлевать контракт.
«Было предложение продлить контракт, но я отказалась, потому что решила заниматься проектами, которые мне интересны. Вот мы и расстались довольные друг другом», — добавила Овсянникова.
Говоря о дальнейших перспективах, бывшая редактор озвучила планы организовать собственное шоу на YouTube. Помимо этого, Овсянникова хочет написать книгу или снять фильм о себе.