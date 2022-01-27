Марина Хлебникова заявила, что не давала разрешения на публикацию видео ее квартиры в СМИ

Марина Хлебникова заявила, что не давала разрешения на публикацию видео ее квартиры в СМИ Новости
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Днем 27 января в Сети появилось видео, на котором певица Марина Хлебникова показывает свою сильно пострадавшую в пожаре квартиру. Как выяснилось, звезда 90-х не знала, что запись ведут журналисты, которые планирует ее в дальнейшем опубликовать.

Хлебникова выразила возмущение и разочарование действиями «акул пера» в Сети. Она разместила Stories, в котором заявила, что никому не разрешала снимать ее обгоревшее жилье и затем куда-либо выкладывать. Знаменитость также сообщила, что в вопросе нарушенных в отношении нее прав настроена решительно. По словам артистки, к разбирательству инцидента уже привлечены юристы.

«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — высказалась знаменитость.

Хлебникова вспомнила, что по той же причине несколько лет назад перестала становиться фигуранткой новостей. Со слов певицы, в тот момент ей надоело, что связанные с ней события обрастают ложью.

Пожар в столичной квартире исполнительницы хита «Солнышко мое, вставай!» произошел 18 ноября. Апартаменты звезды сильно пострадали, а сама она попала в больницу с отравлением угарным газом и ожогом, по разным данным, от 25 до 50% кожи.


 
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