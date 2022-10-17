Новости0

Марина Федункив сорвалась на фанатов после поздравления Николая Баскова

Марина Федункив сорвалась на фанатов после поздравления Николая Баскова
Global Look Press | Pavel Kashaev

Российская актриса Марина Федункив некоторое время назад поздравила певца Николая Баскова с днем рождения, опубликовав у себя в соцсети архивное видео с ним. Об этом пишет издание Teleprogramma.

Фанаты Федункив неожиданно раскритиковали ее за такое поздравление. Актриса ужаснулась на подобное поведение, сорвавшись на фанатов и поставив их таким образом на место.

Она напомнила, что всегда считала Баскова своим другом, поэтому никогда не перестанет поздравлять его с днем рождения. Всем недоброжелателям Федункив посоветовала сделать хотя бы что-то доброе в жизни, как это делает певец.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.