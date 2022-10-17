Марина Федункив сорвалась на фанатов после поздравления Николая Баскова

Российская актриса Марина Федункив некоторое время назад поздравила певца Николая Баскова с днем рождения, опубликовав у себя в соцсети архивное видео с ним. Об этом пишет издание Teleprogramma.
Фанаты Федункив неожиданно раскритиковали ее за такое поздравление. Актриса ужаснулась на подобное поведение, сорвавшись на фанатов и поставив их таким образом на место.
Она напомнила, что всегда считала Баскова своим другом, поэтому никогда не перестанет поздравлять его с днем рождения. Всем недоброжелателям Федункив посоветовала сделать хотя бы что-то доброе в жизни, как это делает певец.