Марина Федункив объяснила, почему мало женщин в юморе

«Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины?» — заявила артистка в интервью «Газете.Ru».