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Марина Федункив объяснила, почему мало женщин в юморе

Марина Федункив объяснила, почему мало женщин в юморе
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив отметила, что в юморе больше мужчин. Однако женщины ничуть не уступают противоположному полу на этом поприще, добавила артистка.

Федункив начинала свой творческий путь с КВН, затем ее пригласили в женское юмористическое шоу Comedy Woman. Она стала настоящей звездой проекта: ее миниатюры уходили в народ.

Знаменитость, несмотря на широкую известность как комедийная актриса, указала, что мужчин-комиков гораздо больше, чем женщин. Однако, по ее словам, это никак не связано с качеством юмора у прекрасного пола.

«Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины?» — заявила артистка в интервью «Газете.Ru».

Федункив в прошлом году вышла замуж за молодого итальянца. Несмотря на большую разницу в возрасте, артистка счастлива с супругом.

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