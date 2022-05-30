Марина Федункив объяснила, почему мало женщин в юморе

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив отметила, что в юморе больше мужчин. Однако женщины ничуть не уступают противоположному полу на этом поприще, добавила артистка.
Федункив начинала свой творческий путь с КВН, затем ее пригласили в женское юмористическое шоу Comedy Woman. Она стала настоящей звездой проекта: ее миниатюры уходили в народ.
Знаменитость, несмотря на широкую известность как комедийная актриса, указала, что мужчин-комиков гораздо больше, чем женщин. Однако, по ее словам, это никак не связано с качеством юмора у прекрасного пола.
«Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины?» — заявила артистка в интервью «Газете.Ru».
Федункив в прошлом году вышла замуж за молодого итальянца. Несмотря на большую разницу в возрасте, артистка счастлива с супругом.