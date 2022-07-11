Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России ударили по самим французам

Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в парламенте Франции заявила, что антироссийские санкции нанесли больший урон французам, чем повлияли на российскую экономику.
По словам политика, главной причиной инфляции во Франции являются антироссийские ограничения, которые ввел Евросоюз. При этом на Россию санкции не оказали должного давления, однако самим французам приходится теперь нелегко.
«Санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными: они больше санкционировали французов, чем Россию», — заявила Марин Ле Пен.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.