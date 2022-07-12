Марин Ле Пен осудила Зеленского за призывы увеличить поставки западного оружия

«Простите, но украинский президент говорит вещи прямо противоположные тому, что должно быть. Все должно быть совсем наоборот. Единственное решение – это дипломатия. Если сегодня Украина считает, что решение может быть только военным, то она ошибается», — сказала Ле Пен.