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Марин Ле Пен осудила Зеленского за призывы увеличить поставки западного оружия

Марин Ле Пен осудила Зеленского за призывы увеличить поставки западного оружия
IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, призывающего увеличить поставки вооружения Киеву.

По мнению французского политика, лишь с помощью дипломатического подхода можно урегулировать украинский кризис.

«Простите, но украинский президент говорит вещи прямо противоположные тому, что должно быть. Все должно быть совсем наоборот. Единственное решение – это дипломатия. Если сегодня Украина считает, что решение может быть только военным, то она ошибается», — сказала Ле Пен.

Она также добавила, что ни один военный специалист не видит шансов у украинской армии победить Россию.

Ранее Зеленский заявил, что новые поставки вооружения из Нидерландов якобы «неприятно удивят» Россию. Об этом пишет RT.

Зеленский Киев Ле Пен Украина Франция
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