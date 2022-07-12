Марин Ле Пен осудила Зеленского за призывы увеличить поставки западного оружия

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, призывающего увеличить поставки вооружения Киеву.
По мнению французского политика, лишь с помощью дипломатического подхода можно урегулировать украинский кризис.
«Простите, но украинский президент говорит вещи прямо противоположные тому, что должно быть. Все должно быть совсем наоборот. Единственное решение – это дипломатия. Если сегодня Украина считает, что решение может быть только военным, то она ошибается», — сказала Ле Пен.
Она также добавила, что ни один военный специалист не видит шансов у украинской армии победить Россию.
Ранее Зеленский заявил, что новые поставки вооружения из Нидерландов якобы «неприятно удивят» Россию. Об этом пишет RT.