Марию Захарову возмутил призыв западных лидеров голосовать за Макрона на президентских выборах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
задалась вопросами после совместного заявления канцлера Германии Олафа Шольца,
премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Правительства Португалии Антониу
Кошты по выборам лидера Франции.
Дипломата возмутил призыв западных лидеров голосовать
за действующего главу Пятой республики Эммануэля Макрона на президентских
выборах. Захарова напомнила, что это также может считаться вмешательством в
процедуру избрания руководителя государства.
«У меня
два вопроса:
1.
Значит, можно президенту одной страны поддерживать кандидата в президента
другой страны? Это теперь не считается вмешательством в выборы?
2. Что там с гендерным балансом на выборах?
Тоже теперь не фактор? Или, когда в развитых демократиях на кону реальная
власть, а не декларируемые права, пол значения не имеет?» — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее
стало известно, что 59% французов назвали Макрона «победителем» на теледебатах
с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. Порядка 31% респондентов
убеждены, что с задачей по объединению граждан лучше справится соперница
действующего лидера Пятой республики.