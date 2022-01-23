Марии Мироновой пришлось покинуть «Танцы со звездами» из-за болезни

Марии Мироновой пришлось покинуть «Танцы со звездами» из-за болезни Новости
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Актрисе Марии Мироновой пришлось прервать участие в «Танцах со звездами». Причиной ухода из проекта стала болезнь звезды.

Знаменитость сообщила поклонникам о своей болезни, из-за которой не сможет выйти на паркет в танцевальном проекте. Она поблагодарила всех зрителей «Танцев со звездами» за оказанную поддержку.

«Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне действительно было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые — все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир», — рассказала Миронова на своей странице в Instagram.

Несмотря на болезнь, Миронова надеется, что после выздоровления у нее все же получится продолжить участие в «Танцах со звездами». В 13-м сезоне проекта актриса выступает в паре с известным танцором Евгением Папунаишвили. Артистка призналась, что проект помог ей вернуться в форму и подарил немало положительных эмоций.


 
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