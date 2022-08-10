Marianne: Байден и Макрон проиграли в попытке «умаслить» наследного принца саудитов по нефти

США и Франция намеревались повлиять на страны ОПЕК+ через Саудовскую Аравию, заставив их увеличить добычу нефти и снизить цену за баррель. Однако попытки «умаслить» наследного принца саудитов Мухаммада бин Салман Аль Сауда по этому поводу не увенчались успехом, передает Marianne.
Запад и союзники рассчитывали на возобновление отношений с Ближним Востоком для разрешения своих энергетических проблем. Однако их надежды были разбиты, указано в материале.
Встреча организации состоялась 3 августа в Вене. В ходе нее лидеры стран-экспортеров договорились увеличить производство нефти лишь на 100 тысяч баррелей в день, что равняется 86 секундам мирового потребления топлива, информирует Reuters.
Ранее Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам сырой нефти в Индию, став вторым после Ирака основным экспортером черного золота в страну. Об этом сообщает издание The Economic Times.