Marianne: Байден и Макрон проиграли в попытке «умаслить» наследного принца саудитов по нефти

США и Франция намеревались повлиять на страны ОПЕК+ через Саудовскую Аравию, заставив их увеличить добычу нефти и снизить цену за баррель. Однако попытки «умаслить» наследного принца саудитов Мухаммада бин Салман Аль Сауда по этому поводу не увенчались успехом, передает Marianne.