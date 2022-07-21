Марго Робби — самая высокооплачиваемая актриса Голливуда. Назван ее гонорар за “Барби”

Марго Робби в фильме “Барби”

Марго Робби заплатили 12,5 млн долларов за роль в фильме “Барби”. Таким образом, 32-летняя австралийка теперь считается самой высокооплачиваемой голливудской актрисой.

Ранее наибольшую прибыль Марго принесли съемки в блокбастере “Хищные птицы”: за роль Харли Квинн в 2020 году ей заплатили 10 млн долларов.

Напомним, что в фильме “Барби” о культовой кукле вместе с Робби играет Райан Гослинг, ему за роль Кена выплатили такой же гонорар, как и Марго.

Примечательно, что в списке наиболее высокооплачиваемых на сегодняшний день звезд, составленном Variety, помимо Марго Робби всего четыре женщины. Это Милли Бобби Браун (10 млн долларов за “Энолу Холмс 2”), Эмили Блант (4 млн за “Оппенгеймера”), Джейми Ли Кертис (3,5 млн за “Хэллоуин заканчивается”) и Аня Тейлор-Джой (1,8 млн за “Фуриосу”).



Милли Бобби Браун в фильме “Энола Холмс 2”

Абсолютное лидерство по зарплатам удерживают актеры-мужчины. На недосягаемой вершине оказался Том Круз: его гонорар за “Топ Ган: Мэверик”, по сведениям прессы, — от 12 до 14 млн долларов, однако актер также получает свой процент от всей прибыли фильма, и его доля может достигнуть 100 млн долларов.

Второе место занял Уилл Смит, чей гонорар за съемки в триллере 2023 года Emancipation составляет 35 миллионов долларов. На третьем — Леонардо ДиКаприо: роль в ленте Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” принесла ему 30 миллионов долларов. Столько же получит Брэд Питт, снимающийся в драме о “Формуле 1”, пока не получившей названия. Замыкает пятерку лидеров Дуэйн Джонсон, который стал богаче на 22,5 млн долларов благодаря главной роли в супергеройском экшене “Черный Адам”.