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Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоции при виде поющего супруга Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоции при виде поющего супруга Тиграна Кеосаяна
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян опубликовала видео с супругом актером Тиграном Кеосаяном во время отдыха.

Симоньян показала, как отдыхает со своим мужем в Сочи. Кеосаян взял микрофон, и устроил концерт в местном грузинском ресторане. Журналистка пришла в восторг от поступка супруга, которые еле стоял на ногах.

«Вкуснейшая грузинская кухня, вино, приветливые официанты, замечательный хозяин, а по вечерам для всех иногда бесплатно поет мой муж», – подписала видео телеведущая на своей странице в соцсети.

Симоньян не смогла сдержать эмоции при виде поющего супруга. Журналистка слушала возлюбленного, плакала и аплодировала ему.

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RusNewsToday24
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