Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоции при виде поющего супруга Тиграна Кеосаяна

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян опубликовала видео с супругом актером Тиграном Кеосаяном во время отдыха.
Симоньян показала, как отдыхает со своим мужем в Сочи. Кеосаян взял микрофон, и устроил концерт в местном грузинском ресторане. Журналистка пришла в восторг от поступка супруга, которые еле стоял на ногах.
«Вкуснейшая грузинская кухня, вино, приветливые официанты, замечательный хозяин, а по вечерам для всех иногда бесплатно поет мой муж», – подписала видео телеведущая на своей странице в соцсети.
Симоньян не смогла сдержать эмоции при виде поющего супруга. Журналистка слушала возлюбленного, плакала и аплодировала ему.