Марцинкевич: хитрый ход «Газпрома» с «Северным потоком — 2» нанес двойной удар по Европе

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Решение «Газпрома» об использовании части мощностей «Северного потока — 2» для газификации России стало двойным ударом по Европе, отметил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает ФБА «Экономика сегодня».
Компания «Газпром» заявила, что собирается использовать одну из нитей «СП-2» для удовлетворения внутренних российских потребностей в газификации. В заявлении газового гиганта сказано, что это решение принято на фоне неопределенности Германии с запуском проекта. Отмечается, что теперь, даже при желании Берлина, газопровод сможет поставлять ФРГ 55 млрд кубометров (максимальный заявленный объем) голубого топлива только с 2028 года.
По мнению Бориса Марцинкевича, «Газпром» нашел простой и эффективный способ использовать дорогостоящую инфраструктуру.
«”Газпром” готов использовать всю сухопутную инфраструктуру, предназначенную для подведения газа к берегам Балтийского моря. Она будет использоваться в рамках программы газификации России. Простенько и со вкусом», — пояснил эксперт.
Кроме того, российская компания фактически нанесла двойной удар по Европе. Во-первых, Германия и прочие страны даже теоретически не смогут получить необходимые объемы энергоресурсов вне зависимости от политической воли. Во-вторых, европейские инвесторы, вложившие немало средств в «Северный поток — 2» в надеже вернуть их после запуска, прощаются со своими деньгами.
«Думаю, это связано с тем, что европейские компании, участвовавшие в финансировании строительства “Северного потока — 2”, одна за другой сообщили о списании инвестированных средств в убытки — то есть они смирились с тем, что потеряли свои деньги. А “Газпром”, думаю, считает на калькуляторе, что все вложения в “СП-2” в результате замечательного роста цен сами себя окупили. И почему бы не использовать его инфраструктуру?» — задал риторический вопрос Марцинкевич.
Ранее сообщалось, что федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшим последствиям из-за роста цен на энергоносители и остановки сертификации газопровода «Северный поток — 2».