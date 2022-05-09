Марцинкевич: хитрый ход «Газпрома» с «Северным потоком — 2» нанес двойной удар по Европе

«Думаю, это связано с тем, что европейские компании, участвовавшие в финансировании строительства “Северного потока — 2”, одна за другой сообщили о списании инвестированных средств в убытки — то есть они смирились с тем, что потеряли свои деньги. А “Газпром”, думаю, считает на калькуляторе, что все вложения в “СП-2” в результате замечательного роста цен сами себя окупили. И почему бы не использовать его инфраструктуру?» — задал риторический вопрос Марцинкевич.