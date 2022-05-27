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Марат Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР работает 250 единиц строительной техники

Марат Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР работает 250 единиц строительной техники
Global look press/mos.ru

Около тысячи российских строителей заняты в Донецкой и Луганской народных республиках восстановительными работами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Практически ежедневно многие регионы страны отправляют колонны специализированной техники в Донбасс. Около тысячи строителей из России и 250 единиц оборудования уже заняты в ДНР и ЛНР в процессе восстановления поврежденного жилья, инфраструктуры и дорог.

«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах», — сообщил Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Вице-премьер РФ отметил, что предстоит провести существенный объем работ в республиках. Хуснуллин заверил, что Россия будет увеличивать число людей, которые помогают в восстановлении Донбасса.

Донбасс работа хуснуллин
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