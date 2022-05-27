Марат Хуснуллин сообщил, что в ДНР и ЛНР работает 250 единиц строительной техники

Практически ежедневно многие регионы страны отправляют колонны специализированной техники в Донбасс. Около тысячи строителей из России и 250 единиц оборудования уже заняты в ДНР и ЛНР в процессе восстановления поврежденного жилья, инфраструктуры и дорог.