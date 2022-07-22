Марат Башаров призвал Хаматову покаяться, чтобы иметь возможность вернуться в Россию

По словам Башарова, суть вопроса заключается не в самом факте отъезда Хаматовой из России. В таких делах важно ценить Родину, где ты родился. Родина — это как мать, и, когда ей не очень хорошо, нужно ее поддержать, а не говорить, какая «мама плохая».