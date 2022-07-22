Марат Башаров призвал Хаматову покаяться, чтобы иметь возможность вернуться в Россию

Марат Башаров заявил, что актриса Чулпан Хаматова после бегства в Латвию может вернуться в Россию, но только в том случае, если она покается. При этом условии Родина примет ее обратно, уверен артист, передает Woman.ru.
По словам Башарова, суть вопроса заключается не в самом факте отъезда Хаматовой из России. В таких делах важно ценить Родину, где ты родился. Родина — это как мать, и, когда ей не очень хорошо, нужно ее поддержать, а не говорить, какая «мама плохая».
Он выразил уверенность, что Родина примет Хаматову обратно, если она покается.