Марат Башаров пожаловался на проблемы с деньгами

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Актер Марат Башаров рассказал о проблемах с деньгами. Он признался, что артисты не зарабатывают огромные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость.
Артист в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказал о своем заработке и доходах его коллег. Он указал, что звезды не зарабатывают столько денег, чтобы вкладывать их в недвижимое имущество.
«Последнее, во что я вложил деньги, – я рыбак и мечтал всегда о катере. Я вложил деньги в октябре в катер – его строят, должны были в конце марта сделать. Но деньги я отдал, а завод пока закрыт», – заявил Башаров.
Более того, по словам артиста, работы в кино и театре сейчас мало. Не так давно стало известно об увольнении Башарова из театра «Школа современной пьесы». Ходили слухи, что причиной его ухода стали проблемы с алкоголем.