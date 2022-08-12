Марат Башаров неожиданно уехал в Донбасс

Российский актер театра и кино Марат Башаров одобряет спецоперацию и поддерживает действия властей. Недавно артист заявил, что отправился в Донбасс, пишет «Экспресс Газета».
Актер подтвердил, что находится на территории ЛДНР по «гражданской позиции». В разговоре с журналистами Башаров порассуждал и о словах Никиты Михалкова. Последний раскритиковал сбежавших артистов. По мнению ведущего «Бесогон ТВ», коллеги пытаются преувеличить свою значимость и уехали для очернения родины.
«Я полностью поддерживаю Никиту Сергеевича в его словах», — добавил Башаров.
Недавно художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз уволил Марата Башарова. По словам актера, причиной послужил отказ удалять совместный снимок с президентом РФ Владимиром Путиным из соцсетей.