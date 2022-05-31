Манукян предрек Алле Пугачевой «неприятные времена» из-за ее последнего высказывания

«Но, на мой взгляд, ее статус должен накладывать на нее определенную ответственность, и она не должна так реагировать. Именно поэтому среди поклонников есть те, кто недоволен таким поведением, а значит ее ждут неприятные времена», — заявил Манукян в пресс-центре «МК».