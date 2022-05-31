Манукян предрек Алле Пугачевой «неприятные времена» из-за ее последнего высказывания

Блогер и журналист Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с оскорбительной надписью на фасаде здания «Останкино», которая была адресована певице Алле Пугачевой.
Неизвестные с помощью бегущей строки адресовали сообщение примадонне российской эстрады. Они написали, что рады ее отъезду и добавили нецензурной бранью, что певица всем надоела. На что Пугачева отметила, что опускаться до оскорблений могут только люди с отсутствием интеллекта.
Манукян высказался о происходящем. Он уверен, что Примадонна разделяет политические предпочтения своего супруга, юмориста Максима Галкина. Журналист считает, что провокация на фасаде здания была довольно любопытной, и она удалась, раз певица на нее ответила.
«Но, на мой взгляд, ее статус должен накладывать на нее определенную ответственность, и она не должна так реагировать. Именно поэтому среди поклонников есть те, кто недоволен таким поведением, а значит ее ждут неприятные времена», — заявил Манукян в пресс-центре «МК».
Телеведущая и блогер Ксения Бородина также прокомментировала реакцию Пугачевой. Она считает, что артистка так отреагировала из-за хейта, который полился на нее после эмиграции. Больше всего телеведущую возмущает поведение не Примадонны, а Галкина, который не следит за своими словами.