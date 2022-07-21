Мантуров: Россия отменит параллельный импорт по ряду товаров

Мантуров рассказал, что решение о внедрении механизма параллельного импорта было временным и необходимым для балансировки рынка. По его словам, следует готовиться к отмене действия этого механизма по ряду товаров, когда «будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции». Об этом Мантуров сообщил во время осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.