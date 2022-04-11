    В тренде

    Мантуров перечислил главные отрасли импортозамещения в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/MIT Russia

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    globallookpress/MIT Russia

    Основными ведущими отраслями импортозамещения являются
    аграрная промышленность и автомобилестроение. Об этом заявил министр
    промышленности и торговли Денис Мантуров.

    Глава ведомства рассказал, что работа по импортозамещению ведется
    уже не первый год и на сегодняшний день она вышла на второй этап. Главной задачей
    Минпромторга является искоренение зависимости от западной продукции.

    «Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение
    компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более
    детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами,
    которые завязаны в программе импортозамещения», — сообщил Мантуров.

    Также одним из «локомотивов» этой программы станет
    парфюмерная отрасль. Полная версия интервью опубликована на сайте «Известий».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »