Мантуров перечислил главные отрасли импортозамещения в России

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Основными ведущими отраслями импортозамещения являются
аграрная промышленность и автомобилестроение. Об этом заявил министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Глава ведомства рассказал, что работа по импортозамещению ведется
уже не первый год и на сегодняшний день она вышла на второй этап. Главной задачей
Минпромторга является искоренение зависимости от западной продукции.
«Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение
компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более
детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами,
которые завязаны в программе импортозамещения», — сообщил Мантуров.
Также одним из «локомотивов» этой программы станет
парфюмерная отрасль. Полная версия интервью опубликована на сайте «Известий».