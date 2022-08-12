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Мантуа: американские наемники возвращаются с Украины в подавленном состоянии

Мантуа: американские наемники возвращаются с Украины в подавленном состоянии
pxhere.com

В США рассказали о психологических проблемах у вернувшихся с Украины американских наемников.

Как отмечает научный сотрудник аналитического центра Министерства обороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа, многие наемники возвращаются на родину в подавленном состоянии. У них может начаться психологический кризис, что, в свою очередь, приведет к всплеску суицидов среди ветеранов, уточняет специалист.

Наблюдаемая у наемников депрессия в первую очередь связана с тем, что спецоперация на Украине резко отличается от военных кампаний США в Ираке и Афганистане — у примкнувших к ВСУ американцев не было преимуществ.

Один из наемников рассказал, что раньше не сталкивался ни с чем подобным, отметив, что ВС РФ активно работают по позициям противника «всем, что только можно себе представить». По сравнению с российскими военными противники США на Ближнем Востоке были дилетантами, добавил он.

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