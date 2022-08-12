Мантуа: американские наемники возвращаются с Украины в подавленном состоянии

Один из наемников рассказал, что раньше не сталкивался ни с чем подобным, отметив, что ВС РФ активно работают по позициям противника «всем, что только можно себе представить». По сравнению с российскими военными противники США на Ближнем Востоке были дилетантами, добавил он.