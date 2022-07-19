Маноло Бланик выиграл 22-летний судебный процесс в Китае за право использовать название своего бренда

Маноло Бланик

Британский дизайнер обуви Маноло Бланик впервые получил право использовать название своего именного бренда в Китае, выиграв 22-летний судебный спор.

Высший народный суд Китая аннулировал товарный знак с именем Маноло Бланика, который принадлежал китайскому бизнесмену Фан Ючжоу. Марку Manolo & Blahnik он зарегистрировал в 2000 году. Ранее несколько апелляций британского дизайнера были отклонены, так как его компания не смогла доказать, что она пользовалась известностью в Китае до 2000 года, а Фан Ючжоу активно использовал товарный знак.

В Китае действует право первого заявителя, поэтому под своим именем выйти на китайский рынок бренд Manolo Blahnik не мог. Данное право делало многие зарубежные корпорации уязвимыми для “пиратов”. Например, даже небольшие начинающие дизайнерские бренды обнаруживают, что их названия уже зарегистрированы в Китае. Так что подобные суды в стране не редкость, и порой даже крупные бренды проигрывали. Например, в 2012 году французский Hermes проиграл судебную тяжбу, требуя остановить китайскую фирму мужской одежды, использующую Ai Ma Shi — китайский перевод Hermes — в своих товарах. Юристы Hermes пытались аннулировать этот товарный знак с 1997 года.

Поправки, призванные ужесточить законы о товарных знаках, были приняты в Китае только в ноябре 2019 года, и в 2020 году суд предоставил Маноло Бланику право опротестовать регистрацию бренда-двойника.

Туфли Manolo Blahnik

Постановление суда позволит Manolo Blahnik и его партнерам-ретейлерам начать продвижение марки в Китае, не опасаясь ответных мер, а также бороться с контрафактной продукцией.

Это была огромная дыра в нашем бизнесе. Когда нам позвонили, мы просто плакали от счастья,

— сообщила Financial Times Кристина Бланик, CEO бренда и племянница основателя.

Бланик заявила, что планы компании в отношении китайского рынка, самого быстрорастущего рынка роскоши, все еще находятся на начальном этапе, но она надеется начать прямое продвижение в Китае во второй половине следующего года.

Маноло Бланик родился и вырос на Канарских островах, но начал свой бизнес в Лондоне в 1971 году. Свой статус в модной индустрии он закрепил в 1990-х, когда стал работать с известными дизайнерами, ну а мировая слава пришла к нему благодаря сериалу “Секс в большом городе”.



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