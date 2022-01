Будьте уверены: если вы спросите у ребенка, почему ему не нравится манная каша, проблема будет заключаться в комочках. Действительно, не самые аппетитные сгустки, которые образовываются при варке манной крупы, больше всего отталкивают не только детей, но и взрослых.

Отказываться от этого полезного продукта не хочется. Тем более, манка отлично сочетается с самыми разными добавками: фруктами, ягодами, сахаром, медом, вареньем, джемом, сухофруктами. Из этой крупы можно приготовить лакомый и сытный завтрак.

© Depositphotos

Манная каша без комочков: секрет советских поваров

Если вы, как и я, не хотите исключать из рациона питательную крупу, богатую полезными микроэлементами, нужно научиться готовить ее однородной. В этом поможет хитрость, которой пользовались советские повара. Вот кто знал, как приготовить манную кашу без комочков!

© Depositphotos

Секрет заключается в том, что нужно начать размешивать манную кашу, как только в горячую воду попадут первые крупицы. И размешивать нужно быстро, чтобы крупа не успела схватиться. Так у вас получится однородная каша.

© Depositphotos

Кстати, в советских столовых для приготовления манной каши без комочков было задействовано сразу два повара. Один из них засыпал крупу в большую кастрюлю, а второй бойко размешивал кашу.

© Depositphotos

Если вы хотите приготовить манку на молоке, его следует нагреть до 70 °С. Только после этого начинайте засыпать крупу в кастрюлю. И не забывайте торопливо мешать!

© Depositphotos

В последние годы манную крупу вытеснили из нашего рациона другие блюда. Однако не стоит забывать об этом полезном продукте. Если вам не нравится вкус вареной манки, обязательно попробуйте ее пожарить на сковороде. Вы удивитесь, но это блюдо заиграет для вас новыми нотами. Приятного аппетита!

The post Манная каша как в детстве: рецепт из СССР appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!