Манижа осталась без концертов в РФ после критики спецоперации по защите Донбасса

По словам продюсера, россияне отказываются покупать билеты на концерты Манижи. Кроме того, люди призывают власти не приглашать ее на выступления, связанные с народными гуляниями в честь праздников. Напомним, Манижа в конце февраля выступила против проведения СВО, одна спустя некоторое время сменила точку зрения, заявив, что не критиковала РФ.