Манижа осталась без концертов в РФ после критики спецоперации по защите Донбасса

Известная певица Манижа осталась без концертов в России после критики СВО по защите Донбасса. Об это рассказал порталу SOLENKA.INFO продюсер Константин Гуреев.
По словам продюсера, россияне отказываются покупать билеты на концерты Манижи. Кроме того, люди призывают власти не приглашать ее на выступления, связанные с народными гуляниями в честь праздников. Напомним, Манижа в конце февраля выступила против проведения СВО, одна спустя некоторое время сменила точку зрения, заявив, что не критиковала РФ.