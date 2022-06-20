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Манижа объяснила поездку в Париж тяжелым состоянием сестры после ДТП

Манижа объяснила поездку в Париж тяжелым состоянием сестры после ДТП
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Певица Манижа отреагировала на слухи о своей эмиграции. Она объяснила поездку во Францию состоянием сестры, которая попала в ужасную аварию.

Публика осудила Манижу, когда она уехала в Париж в начале мая. Поклонники пришли к выводу, что певица, как и другие артисты, решила покинуть Россию. Оказалось, у артистки была весомая причина уехать во Францию.

«Моя сестра попала в автокатастрофу, потеряв самого близкого человека — друга. Я отправилась к сестре, которая была практически при смерти! Уезжала к ней!» — рассказала Манижа в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Когда участница Евровидения-2021 уладила семейные дела, она вернулась в Россию. Манижа утверждает, что не планирует уезжать из страны. Она также обратилась к Марии Шукшиной, которая написала, что певица теперь будет зарабатывать за границей. Исполнительница призвала актрису проверять факты перед публикацией. 

Манижа париж певица
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