Манижа объяснила поездку в Париж тяжелым состоянием сестры после ДТП

Когда участница Евровидения-2021 уладила семейные дела, она вернулась в Россию. Манижа утверждает, что не планирует уезжать из страны. Она также обратилась к Марии Шукшиной, которая написала, что певица теперь будет зарабатывать за границей. Исполнительница призвала актрису проверять факты перед публикацией.