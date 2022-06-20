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Манижа объяснила отказ поддержать спецоперацию личным опытом

Манижа объяснила отказ поддержать спецоперацию личным опытом
АГН Москва/Зыков Кирилл

Участница Евровидения от России Манижа Сангин негативно высказалась о спецоперации ВС РФ на Украине. По словам звезды, она не понаслышке знает, что такое быть беженкой.

Манижа стала гостьей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Артистка поделилась с ведущей Ксенией Собчак о потоке негатива, который обрушился на нее из-за слов о спецоперации. 

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — заявила исполнительница.

В последнее время Манижа публично защищает права беженцев. Она хочет донести до людей из других стран, с какими трудностями они сталкиваются.

Ранее артистка рассказала, как западный лейбл предлагал ей записать антироссийскую песню. Однако Манижа сочла это предложение «отвратительным».

Манижа таджикистан Украина
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RusNewsToday24
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