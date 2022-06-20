Манижа объяснила отказ поддержать спецоперацию личным опытом

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — заявила исполнительница.