Манижа объяснила отказ поддержать спецоперацию личным опытом

Участница Евровидения от России Манижа Сангин негативно высказалась о спецоперации ВС РФ на Украине. По словам звезды, она не понаслышке знает, что такое быть беженкой.
Манижа стала гостьей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Артистка поделилась с ведущей Ксенией Собчак о потоке негатива, который обрушился на нее из-за слов о спецоперации.
«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — заявила исполнительница.
В последнее время Манижа публично защищает права беженцев. Она хочет донести до людей из других стран, с какими трудностями они сталкиваются.
Ранее артистка рассказала, как западный лейбл предлагал ей записать антироссийскую песню. Однако Манижа сочла это предложение «отвратительным».