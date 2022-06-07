Манижа не появится на сцене фестиваля «Стереолето» в Петербурге

Певица Манижа не выступит на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Ранее вокалистка рассказала, что хочет пригласить на сцену случайных гостей и исполнить с ними музыкальные композиции. Недавно стало известно, что артистка лишилась такой возможности.
«Друзья, с сожалением сообщаем, что выступление певицы Манижи на “Стереолето” отменяется по независящим от нас причинам», – поделились организаторы фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Недавно пользователи Telegram-каналов потребовали вычеркнуть выступление Манижи на фестивале «Стереолето» из-за ее высказываний о специальной операции России на Украине.
Артистка неоднократно критиковала действия российской власти на украинской территории. Ее позицию не одобрили многие россияне.