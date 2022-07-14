Маникюр для коротких ногтей: 29 идей для вдохновения

Маникюр для коротких ногтей
Комфорт и удобство всегда в тренде. Это касается не только одежды и обуви, но и маникюра, ведь дизайн ногтей является завершением любого образа. Образ с короткими ногтями тоже может быть стильным и ярким, если подобрать интересный маникюр.
Spletnik собрал трендовые идеи маникюра для коротких ногтей.
Темное или яркое покрытие
Темные цвета лака отлично смотрятся на коротких ногтях, а вот на длинных могут выглядеть вызывающе. Отказавшись от длины, стоит попробовать использовать в маникюре сочные оттенки красного, зеленого, синего и других тонов.
Мастера рекомендуют в этом сезоне обратить особое внимание на мягкий коричневый оттенок или яркий синий маникюр.
Нюдовые тона
Один из главных трендов сезона — чистый маникюр. Он подразумевает либо ухоженные ногти без покрытия, либо прозрачный лак на ногтях.
Сделать натуральный маникюр более интересным помогут мягкие нюдовые оттенки и контрастный дизайн.
Рисунки на ногтях
Еще один тренд — изображения на ногтях. В зависимости от личных предпочтений можно сделать выбор в пользу абстрактных рисунков или нарисовать забавные картинки. Актуален будет и анималистичный принт, который хорошо выглядит на коротких ногтях и делает образ более ярким.
Глиттер на ногтях
Летом популярны яркие краски и все блестящее, и короткие ногти не станут препятствием — мерцающее однотонное покрытие или рисунки с блестками отлично смотрятся на них.
Интересным решением в дизайне коротких ногтей станут дополнительные детали — кусочки фольги, тонкой проволоки и т. д. Такой вариант не слишком удобный в повседневной жизни, однако станет необычным завершением образа для вечеринки.
Темный френч
Тем, кому наскучил классический французский маникюр, стоит обратить внимание на более креативный вариант такого дизайна и отдать предпочтение темным оттенкам во френче и необычному оформлению дуги.