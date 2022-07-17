Манхэттен будет полностью разрушен, погибнет 62 миллиона американцев. Эксперт из США описал последствия ядерного удара по Нью-Йорку и рассказал, сколько ядерных зарядов нужно для полномасштабной атаки на США

В России много говорили о ракетах «Сармат» и их ядерной мощи, которая, в соответствии с нынешними реалиями, угрожает США. В самих Соединенных Штатах Америки их тоже обсуждали, но не в контексте реальной угрозы. Сейчас же журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой американский эксперт взялся спрогнозировать последствия полномасштабного ядерного удара.





Поводом для написания статьи стал обучающий видеоролик, в котором ведущая неторопливо и под фоновую музыку, больше подходящую для какой-то коммерческой презентации, рассказывает о том, как вести себя в случае ядерного удара. Три тезиса, как действовать в таком случае: нужно забраться внутрь здания, нужно находиться внутри здания (желательно подальше от окон) и нужно быть в контексте новостной повестки – следить за официальными объявлениями относительно развития ситуации и дальнейших действий.

Видео, созданное по заказу Управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка, раскритиковал старший научный сотрудник американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» Стивен Шварц (Stephen Schwartz). По его словам, сама идея обучающего видеоролика о том, как действовать в случае атомной угрозы, хорошая, Нью-Йорк «пытается сделать что-то полезное», но при этом «все это очень абстрактно и идет вразрез с тем, что люди ожидают от ядерной атаки». А дальше он рассказал, что в действительности будет с Нью-Йорком в случае ядерного удара.

По словам Шварца, в ядерной атаки Нью-Йорк (или любой другой американский мегаполис) станет ужасным местом. Манхэттен будет полностью разрушен. Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию (это температура внутренней части Солнца) испепелит значительное количество городских зданий. Взрывные волны, которыми будет охвачено примерно 40 процентов города, будут достаточно мощными для того, чтобы полностью стереть с лица земли даже бетонные здания, а потом невидимые слои радиоактивной пыли и осадков будут «дрейфовать» по острову, убивая до 95% людей, подвергшихся их воздействию. Как видно, картинка резко контрастирует с той, что показали в видеоролике Управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.

По словам Шварца, для полномасштабной атаки как на военные и гражданские объекты США потребуется 2031 термоядерная боеголовка. Бомбы будут нацелены в первую очередь на здания Федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты. В результате такого удара погибнет 62 471 000 американцев. Что же касается Нью-Йорка, то для уничтожения его и окрестностей потребуется не менее 12 термоядерных бомб.