Маму убитой педофилами девочки в Костроме признали потерпевшей по делу о халатности МВД

Мать пятилетней девочки, которую жестоко убили двое извращенцев в Костроме, признали потерпевшей по одному из уголовных производств, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Одно из дел, возбужденных после трагической смерти пятилетней Вероники, завели по статье о халатности сотрудников МВД, которые не вели должного надзора за преступником. Мужчина лишь недавно вышел из колонии, где отбывал срок за распространение детской порнографии, передает ФАН.

«Теперь она может подать иск к МВД Костромы и получить нормальную компенсацию. С тех двух людей она вряд ли что-то могла получить. Надо здесь поблагодарить за мужество Кострому — за то, что она признала женщину потерпевшей. То есть они понимают последствия и, видимо, готовы помочь семье», — заявил юрист, представляющий интересы семьи погибшего ребенка.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о халатности со стороны сотрудников городского отдела полиции, которые, как утверждает следствие, ненадлежащим образом осуществляли надзор за освободившимся педофилом.

Напомним, тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти нашли в одном из общежитий Костромы. Ребенок пропал во время прогулки рядом с Домом культуры, где работала его мать. Малышку схватили двое мужчин и скрылись с ней в неизвестном направлении, сообщал «Царьград».

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