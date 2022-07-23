«Мама пропускает ужин, чтобы детям хватило еды»: как Британия погрязла в нищете и голоде

«Ситуация усугубляется с каждым днем. Думаю, к осени британский продовольственный кризис достигнет критической точки, а Лондон по сложившейся у англичан традиции начнет переводить стрелки на Россию. При том , что системные настоятельные рекомендации России в адрес британского правительства заняться внутренними проблемами Соединенного Королевства, к сожалению, так и не были услышаны . Английские «Джонсоны» взъерошено заняты гендерным равенством , легким заработком на вооружении Украины, дешевым антироссийским популизмом и межпартийными выяснениями. Глухая и слепая английская власть предпочитает не замечать, что британские пенсионеры массово переезжают в Испанию из-за того, что там дешевле еда, более доступная аренда жилья и, что самое главное, зимой можно выживать без отопления», – рассказала Ковитиди.