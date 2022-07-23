Ситуация в Британии усугубляется с каждым днем. К осени продовольственный кризис достигнет критической точки, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с «Народными Новостями» политик рассказала, как сегодня выживают простые британцы и с какими проблемами сталкиваются.
Байки про зарубежный «рай» рассыпаются как карточный домик англо- американской несбыточной мечты о мировом господстве. Политический кризис в Британии совпал с очень серьезными продовольственными проблемами, которые скрыть в якобы «богатейшей» стране мира уже невозможно, говорит Ковитиди.
«Власти Соединенного королевства больше не в силах скрывать, что 14% британцев или голодают, или недоедают, или наблюдают такое в своей семье. Условно говоря, мама пропускает ужин, чтобы хватило еды детям. Эти цитаты из последнего британского социального опроса, попавшие в информационное пространство, шокируют», – отметила сенатор.
Стремительный рост цен в Британии начался еще в 2021 году, задолго до начала Российской спецоперации на Украине, отмечает Ковитиди. Ранее благополучные британские домохозяйки сегодня не могут понять, что же произошло и кого необходимо винить в том , что «они не знают за что платить: за свет, отопление, лекарства или все-таки купить еду.
«Ситуация усугубляется с каждым днем. Думаю, к осени британский продовольственный кризис достигнет критической точки, а Лондон по сложившейся у англичан традиции начнет переводить стрелки на Россию. При том , что системные настоятельные рекомендации России в адрес британского правительства заняться внутренними проблемами Соединенного Королевства, к сожалению, так и не были услышаны . Английские «Джонсоны» взъерошено заняты гендерным равенством , легким заработком на вооружении Украины, дешевым антироссийским популизмом и межпартийными выяснениями. Глухая и слепая английская власть предпочитает не замечать, что британские пенсионеры массово переезжают в Испанию из-за того, что там дешевле еда, более доступная аренда жилья и, что самое главное, зимой можно выживать без отопления», – рассказала Ковитиди.
Негласная английская цензура не рекомендует освещать в СМИ информацию о том , что существенное повышение арендных ставок привело к серьезному увеличению числа бездомных британцев .
«Британские социальные сети регулярно публикуют конкретные факты гибели десятков тысяч английских пенсионеров, умирающих каждую зиму от переохлаждения. Отказ от российского газа только усугубил и без того , не простую ситуацию . Пожилые британцы вынуждены отключать батареи в своих домах, поскольку не в состоянии оплачивать отопление. Тот факт , что раздаточные пункты бесплатных продуктов , называемые в Британии « фуд-банки» стали самым популярным местом у британцев , должно насторожить британскую корону», – добавила сенатор.
Ранее Ковитиди заявила, что президент США Джо Байден уже не сможет выполнить свои предвыборные обещания, данные американским избирателям. В беседе с «Народными Новостями» она рассказала, что политика американского лидера привела к множеству проблем внутри страны.