Малышева назвала высокий гемоглобин одним из признаков рака крови

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Высокий уровень гемоглобина свидетельствует о нарушениях в работе организма. Почему этот показатель заслуживает внимания, рассказал врач и популярная телеведущая Елена Малышева.
При повышенном уровне гемоглобина следует обратиться к врачу-гематологу. В некоторых случаях этот показатель, если он превышает норму, свидетельствует о развитии рака крови. Чаще всего недуг сопровождается зудом по всему телу.
«Пациенты часто думают, что это аллергия на воду или моющие средства. Нужно знать, что это может быть признак полицитемии», — написала Малышева в своем Telegram-канале.
При любых отклонениях от нормы Елена Малышева посоветовала сделать развернутый анализ крови. Узнав причину повышенного гемоглобина, человек сможет получить необходимые назначения от врача и начать лечение.