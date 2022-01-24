Малышева и Гандельман заявили о развитии сахарного диабета при появлении трещин на пятках

Трещины на пятках могут указывать на развитие сахарного диабета. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» предупредили врачи и телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман.

Сахарный диабет негативно сказывается на здоровье сосудов и нервов. Именно поэтому у людей с этим заболеванием может произойти нарушение поступления питательных элементов в ткани нижних участков тела. Малышева добавила, что при недуге человек теряет чувствительность, трещины на пятках не приносят ему боль.

«У человека трещина, фактически рана открытая, а ничего не болит. Именно эта безболезненная трещина — признак сахарного диабета», — заявила врач.

Ученые из Центра исследований профессиональной и экологической токсикологии Орегонского университета здоровья и науки недавно пришли к выводу, что употребление риса и фасоли может снизить уровень сахара в крови. Наиболее эффективными в этом процессе являются темно-красная и черная фасоль, а также фасоль пинто, передает телеканал «360».

загрузка...