Малышева и Гандельман заявили о развитии сахарного диабета при появлении трещин на пятках

Малышева и Гандельман заявили о развитии сахарного диабета при появлении трещин на пятках Новости
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Трещины на пятках могут указывать на развитие сахарного диабета. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» предупредили врачи и телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман.

Сахарный диабет негативно сказывается на здоровье сосудов и нервов. Именно поэтому у людей с этим заболеванием может произойти нарушение поступления питательных элементов в ткани нижних участков тела. Малышева добавила, что при недуге человек теряет чувствительность, трещины на пятках не приносят ему боль.

«У человека трещина, фактически рана открытая, а ничего не болит. Именно эта безболезненная трещина — признак сахарного диабета», — заявила врач.

Ученые из Центра исследований профессиональной и экологической токсикологии Орегонского университета здоровья и науки недавно пришли к выводу, что употребление риса и фасоли может снизить уровень сахара в крови. Наиболее эффективными в этом процессе являются темно-красная и черная фасоль, а также фасоль пинто, передает телеканал «360».

 
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