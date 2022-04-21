Малообеспеченные россияне получат по 1000 рублей до 30 апреля

Выплаты гражданам будут поступать в автоматическом

режиме, подавать дополнительные заявления не потребуется.

Следует заметить, что поддерживать граждан в

непростой ситуации планируют и другие регионы. Власти Калининградской

области заявили, что в апреле выплатят малообеспеченным пенсионерам

по 2000 рублей.