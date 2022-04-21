Малообеспеченные россияне получат по 1000 рублей до 30 апреля

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Россияне с заработной платой ниже минимального прожиточного минимума
могут рассчитывать на материальную поддержку государства. До 30 апреля им будет
начислено по 1000 рублей.
Речь идет о разовом пособии для жителей некоторых регионов.
В первую очередь это коснется Самарской области, где местные власти приняли
решение о компенсации малоимущим гражданам финансовых потерь, понесенных из-за резкого роста цен на фоне санкций, передает PRIMPRESS.
Выплаты гражданам будут поступать в автоматическом
режиме, подавать дополнительные заявления не потребуется.
Следует заметить, что поддерживать граждан в
непростой ситуации планируют и другие регионы. Власти Калининградской
области заявили, что в апреле выплатят малообеспеченным пенсионерам
по 2000 рублей.