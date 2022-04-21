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    Малообеспеченные россияне получат по 1000 рублей до 30 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Малообеспеченные россияне получат по 1000 рублей до 30 апреля

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    pixabay.com/PD

    Россияне с заработной платой ниже минимального прожиточного минимума
    могут рассчитывать на материальную поддержку государства. До 30 апреля им будет
    начислено по 1000 рублей.

    Речь идет о разовом пособии для жителей некоторых регионов.
    В первую очередь это коснется Самарской области, где местные власти приняли
    решение о компенсации малоимущим гражданам финансовых потерь, понесенных из-за резкого роста цен на фоне санкций, передает PRIMPRESS.

    Выплаты гражданам будут поступать в автоматическом
    режиме, подавать дополнительные заявления не потребуется.
    Следует заметить, что поддерживать граждан  в
    непростой ситуации планируют и другие регионы. Власти Калининградской
    области заявили, что в апреле выплатят малообеспеченным пенсионерам
    по 2000 рублей.

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