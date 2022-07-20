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Малийская армия провела успешную операцию по уничтожению крупного бандформирования

Малийская армия провела успешную операцию по уничтожению крупного бандформирования
Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Армия Мали ликвидировала бандгруппу в деревне Дианвеле, откуда та, вероятно, планировала совершить рейд на город Софара. Об этом сообщает издание Pays Dogon.

В населенный пункт боевики вошли, переправившись через реку. При себе они имели несколько десятков мотоциклов, ракетные установки, пулеметы, легкое стрелковое оружие и боеприпасы.

Подразделения национальной армии блокировали радикалов, после чего при поддержке авиации ликвидировали их. К данному успеху, без сомнения, причастны российские инструкторы, которых иностранные журналисты называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Подготовленные ими кадры серьезно повысили собственную эффективность в борьбе с терроризмом.

В начале июля малийская полиция провела спецоперацию по выявлению и поимке бандформирования, причастного к серии ограблений и наркоторговле. В результате грамотных действий правоохранителей все участники организации были вычислены и задержаны.

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