В населенный пункт боевики вошли, переправившись через реку. При себе они имели несколько десятков мотоциклов, ракетные установки, пулеметы, легкое стрелковое оружие и боеприпасы.
Подразделения национальной армии блокировали радикалов, после чего при поддержке авиации ликвидировали их. К данному успеху, без сомнения, причастны российские инструкторы, которых иностранные журналисты называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Подготовленные ими кадры серьезно повысили собственную эффективность в борьбе с терроризмом.
В начале июля малийская полиция провела спецоперацию по выявлению и поимке бандформирования, причастного к серии ограблений и наркоторговле. В результате грамотных действий правоохранителей все участники организации были вычислены и задержаны.