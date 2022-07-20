Малийская армия провела успешную операцию по уничтожению крупного бандформирования

Подразделения национальной армии блокировали радикалов, после чего при поддержке авиации ликвидировали их. К данному успеху, без сомнения, причастны российские инструкторы, которых иностранные журналисты называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Подготовленные ими кадры серьезно повысили собственную эффективность в борьбе с терроризмом.